Cannes 2023, Jane Fonda incontra il pubblico. FOTO

3/4 ©Getty

Jane Fonda è stata ultimamente impegnata con il film Book Club – Il capitolo successivo, sequel della prima commedia di grande successo uscita nel 2018. Insieme a lei, ancora una volta, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen, nel ruolo di quattro amiche per la pelle che decidono questa volta di portare il loro club di lettura in giro per l’Italia