Non c'è vetrina migliore del red carpet del Festival di Cannes per fare sfoggio della propria felicità di coppia, lo sanno bene le star che decidono di presentarsi davanti ai fotografi in dolce compagnia. In cima alla classifica delle coppie dell'edizione 2023 ci sono Dua Lipa e Romain Gavras, elegantissimi e super affiatati

