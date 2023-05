Cannes 2023, il programma del festival del Cinema al via da oggi

Cinema

Johnny Depp sarà uno dei più grandi protagonisti dell'edizione di quest'anno del festival, a cui parteciperà come attore protagonista del film dedicato a Jeanne Du Barry, La favorita del re . Presente al festival anche la regista e protagonista del film: Maïwenn, al secolo Maïwenn Le Besco (nella foto)

Della famiglia Depp ci sarà anche la figlia Lily Rose Depp al festival di Cannes. L'attrice presenzierà come protagonista della serie televisiva The Idol. Si tratta di una serie tv fuori concorso prodotta dal musicista Abel "The Weeknd" Tesfaye