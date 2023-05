Festival di Cannes 2023, tutte le trame dei film in Concorso

Cinema

Festival di Cannes 2023, tutti i componenti della giuria. FOTO

Gli organizzatori della competizione cinematografica francese, in programma dal 16 al 27 maggio, hanno annunciato la composizione della giuria che assegnerà la Palma d'oro alla pellicola vincitrice. Il Presidente Ruben Östlund sarà affiancato da grandi attori e registi, tra i quali Paul Dano, Brie Larson e Julia Ducournau

Svelata la giuria della 76ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio, che assegnerà la Palma d'oro a uno dei 21 film in Concorso. Il Presidente sarà il regista Ruben Östlund, vincitore non solo del prestigioso riconoscimento della Croisette nel 2017 per il film The Square e nel 2022 per il film Triangle of Sadness, ma anche del Premio della Giuria Un Certain Regard nel 2014 per il film Forza maggiore





"Sono felice, orgoglioso e onorato di ricevere l'onore di essere presidente di giuria per il concorso di quest'anno al Festival di Cannes" ha dichiarato Östlund, che sarà il primo svedese a presiedere la giuria in 50 anni, sulle orme di Ingrid Bergman. "Da nessuna parte nel mondo del cinema l'attesa è così forte come quando si alza il sipario sui film in concorso al festival".