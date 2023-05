Cannes Cannes , l'omaggio di Sky Cinema con più di 30 film premiati

In occasione della 76.ma edizione della kermesses transalpina , che si svolgerà da martedì 16 a sabato 26 maggio, arriva su Sky Cinema negli stessi giorni CANNES CANNES , una rassegna con più di trenta lungometraggi (tra cui 3 prime visioni) che hanno vinto nelle precedenti edizioni . Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

In occasione della settantaseiesima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà da martedì 16 a sabato 26 maggio, arriva su Sky Cinema negli stessi giorni CANNES CANNES, una rassegna con più di 30 film premiati nelle precedenti edizioni. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

La rassegna - su Sky Cinema Due - proporrà ben tre titoli in prima visione premiati nell’ultima edizione del festival: si partirà mercoledì 17 maggio alle 21.15 con LE BUONE STELLE - BROKER film drammatico di Hirokazu Koreeda con protagonista Song Kang-ho (Parasite), premiato al Festival di Cannes 2022 come Miglior attore, in onda su Sky Cinema.

Dopo “Father and Son” e “Affare di famiglia”, il regista confeziona una nuova intensa pellicola sui legami famigliari. A Busan, la giovane madre in difficoltà So-young decide di lasciare il figlio appena nato nella “baby box” di un ospedale. A intercettare il bimbo sono però Sang-hyun e Dong-soo, che gestiscono un’attività clandestina di contrabbando di bambini per i quali cercano i genitori giusti viaggiando in tutto il Paese. Ma non sanno che sulle loro tracce ci sono le poliziotte Su-jin e Lee, determinate ad arrestarli dopo averli colti sul fatto.