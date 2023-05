Rapito, ecco il trailer del nuovo film di Marco Bellocchio

È disponibile il trailer del nuovo film di Bellocchio in concorso a Cannes Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stato diffuso nella giornata di mercoledì 3 maggio il primo trailer ufficiale di Rapito, il nuovo film diretto da Marco Bellocchio, che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes per poi arrivare nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 maggio. La pellicola si ispira alla storia vera di Edgardo Montara, un caso di rapimento realmente accaduto a metà del XIX secolo.

La sinossi a metà tra storia e dramma Edgardo Montara, un piccolo bambino ebreo, venne rapito nel 1858 dai soldati di Papa Pio IX. Il sequestro avvenne proprio nella casa di famiglia del piccolo, di soli sette anni, all’interno del quartiere ebraico di Bologna. Secondo le indiscrezioni di una domestica, ritenuto all’età di sei mesi in punto di morte, Edgardo sarebbe stato segretamente battezzato e, secondo l’inappellabile legge papale, il bambino avrebbe quindi dovuto ricevere un’educazione cattolica. Il sequestro di Edgardo, allontanato dalla famiglia proprio con lo scopo di essere cresciuto ed educato secondo la fede cattolica della Roma pontificia, susciterà un forte sentimento di lotta ed inquietudine internazionale da parte di tutta quell’opinione pubblica sempre più insofferente nei confronti del potere della Chiesa. Fra tutti, i genitori di Edgardo, sconvolti, lotteranno per poter rivedere il figlio, sostenuti sia dall’opinione pubblica che dalla comunità ebraica internazionale. Ma il Papa non accetterà di restituire il bambino. vedi anche Dune 2, il trailer del film con Timothée Chalamet

La produzione: tutti i dettagli Marco Bellocchio torna a ottantatré anni sul grande schermo con un nuovo caso di sequestro, dopo aver trattato il rapimento di Aldo Moro con Esterno Notte (2022), film che ha ottenuto un grande successo, come tanti altri fra gli innumerevoli titoli della lunga carriera del regista piacentino. Le riprese del film, che si sono concentrate in Emilia Romagna perlopiù tra Roccabianca di Parma, dov’è stata ricostruita la Bologna del XIX secolo, e con qualche sequenza anche a Piazza Maggiore, sono iniziate a fine giugno del 2022. Il film è una produzione IBC Movie e Kavac Film con Rai Cinema in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia) e The Match Factory (Germania) ed è prodotto da Beppe Caschetto e Simone Gattoni, coprodotto con la partecipazione di Canal +, Cine’ + e Br/Arte France Cinéma in associazione con Film-und Medienstiftung NRW con il supporto di Région Ile-de-France. La sceneggiatura del film, che si ispira liberamente al libro “Il caso Mortara” di Daniele Scalise, è stata scritta a quattro mani da Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli, con anche la collaborazione di Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, e la consulenza storica di Pina Totaro. approfondimento Jeanne Du Barry, il trailer del film con Johnny Depp che aprirà Cannes

Il film sarà presentato in anteprima al 76º Festival di Cannes e distribuito nelle sale cinematografiche italiane da 01 Distribution a partire dal 25 maggio 2023, e in quelle francesi da Ad Vitam a partire invece dall'8 novembre. In gara al festival di Cannes ci saranno anche altri due registi italiani, Nanni Moretti con Il sol dell’avvenire e Alice Rohrwacher con La chimera.