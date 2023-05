Jeanne Du Barry, il trailer del film con Johnny Depp che aprirà Cannes

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Notorious Pictures ha diffuso il primo trailer italiano di "Jeanne Du Barry – La favorita del re", film che vede il ritorno di Johnny Depp sul grande schermo. La pellicola diretta da Maïwenn, che recita anche una parte nella pellicola è stata scelta come film d’apertura della 76/a edizione del Festival di Cannes . In Italia dovrebbe arrivare a settembre mentre in Francia uscirà nelle sale il prossimo 16 maggio in contemporanea con la sua presentazione al festival.



