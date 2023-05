Festival di Cannes 2023, a Michael Douglas la Palma d'oro d'onore

L'attore riceverà la Palma d'oro d'onore del 76esimo Festival di Cannes (16-27 maggio) in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema. "Dopo 50 anni di carriera è un vanto tornare sulla Croisette", commenta. L'omaggio durante la cerimonia di apertura martedì 16 maggio

Michael Douglas riceverà la Palma d'oro d'onore della 76ª edizione del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ), che si terrà dal 16 al 27 maggio, in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema. Il Festival gli renderà omaggio durante la cerimonia di apertura martedì 16 maggio. "Dopo oltre 50 anni di attività, è un vanto tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso", ha commentato l'attore americano, 78 anni, due Oscar, 4 Golden Globe, 1 Emmy e un Bafta tra i tanti riconoscimenti.

Una carriera nella quale Douglas ha vinto due Oscar, il primo dei quali a soli 29 anni come produttore di "Qualcuno volò sul nido del cuculo" e il secondo per l'interpretazione di Gordon Gekko in "Wall Street" del 1987. La bacheca dell'attore statunitense è arricchita anche da 4 Golden Globe, un premio BAFTA e un Emmy -

Michael Douglas, 74 anni, ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood dopo 50 anni di carriera cinematografica -

TUTTI I FILM PRESENTI ALLA 76ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI CANNES



Di seguito trovate la lista di tutte le pellicole presentate a Cannes per l'edizione del festival targata 2023 (che sarà la 76esima).

Film di apertura fuori concorso

Jeanne du Barry, di Maïwenn

In concorso

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

Anatomy of a fall, Justine Triet

Asteroid City, Wes Anderson

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy

Club Zero, Jessica Hausner

Fallen leaves, Aki Kaurismaki

Firebrand, Karim Aïnouz

Four daughters, Kaouther Ben Hania

Il sol dell’avvenire, Nanni Moretti

Jeunesse, Wang Bing

La chimera, Alice Rohrwacher

La passion de dodin bouffant, Tran Anh Hung

Last summer, Catherine Breillat

May December, Todd Haynes

Monster, Hirokazu Kore'eda

The old oak, Ken Loach

Perfect days, Wim Wenders

Rapito, Marco Bellocchio

The zone of interest, Jonathan Glazer

Fuori concorso

Cobweb, Kim Jee-woon

The Idol, Sam Levinson (serie TV)

Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold

Un Certain Regard

he Breaking Ice, Anthony Chen

The Buriti Flower, João Salaviza, Renée Nader Messora

The delinquents, Rodrigo Moreno

Goodbye Julia, Mohamed Kordofani

Hopeless, Kim Chang-hoon

How To Have Sex, Molly Manning Walker

If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash

Le Regne Animal, Thomas Cailley

Les Meutes, Kamal Lazraq

The Mother Of All Lies, Asmae El Moudir

The New Boy, Warwick Thornton

Omen, Baloji Tshiani

Rien À Perdre, Delphine Deloget

Rosalie, Stephanie di Giusto

The Settlers, Felipe Gálvez

Simple Comme Sylvain, Monia Chokri

Terrestrial Verses, Ali Asgari e Alireza Khatami

Special Screenings

Le Bruit Du Temps, Anselm Kiefer, Wim Wenders

Man In Black, Wang Bing

Occupied City, Steve Mcqueen

Pictures Of Ghosts, Kleber Mendonça Filho

Cannes Premiere

Bonnard, Pierre And Marthe, Martin Provost

Cerrar Los Ojos (Fermer Les Yeux), Victor Erice

Kubi, Takeshi Kitano

Le Temps D’aimer, Katell Quillévéré

Midnights Screenings

Acide, Just Philippot

Kennedy, Anurag Kashyap

Omar La Fraise, Elias Belkeddar