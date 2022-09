C’erano Michael Douglas, George Harrison, Bob Dylan e un cane gigante. Sembra l’antefatto di una barzelletta made in Hollywood ma è solo l’inizio della particolare storia raccontata da Michael Douglas durante la sua ospitata a The One Show sulla BBC. Un aneddoto risalente al 1987 che ci ricorda quanto anche le star siano in fondo esseri umani, capaci di essere buffi o di sentirsi soli come tutti noi.

Un giorno di ordinaria follia

Uno dei film più famosi della carriera di Michael Douglas è Falling Down di Joel Schumacher. Da noi questa pellicola del 1993 è conosciuta come Un giorno di ordinaria follia. Sarebbe stato un titolo perfetto anche per riassumere ciò che accadde in una giornata del 1987 proprio al protagonista di quell’opera filmica. In linea teorica, Michael Douglas dovrebbe essere l’ultima persona al mondo a emozionarsi per l’incontro con un vip: figlio del leggendario attore Kirk, il vincitore di due Premi Oscar ha vissuto tutta la vita a stretto contatto con le più grandi star del firmamento hollywoodiano. Eppure anche Douglas può mettersi nei panni di un comune fan quando di fronte si trova davanti un’icona della musica del calibro di George Harrison.

L’attore si trovò di fronte l’ex membro dei Beatles nella hall dell’albergo in cui alloggiava a Los Angeles. Erano i giorni in cui si tenevano in città i Golden Globe e Douglas doveva recarsi alla premiazione. “Stavo uscendo dall'hotel per andare alla cerimonia e c'era George seduto lì. Ero tipo 'wow'", ha ricordato la star del cinema. In quell’occasione non ci fu tempo per un colloquio tra i due. Michael Douglas era così di fretta che ebbe tempo di dire al suo idolo solo un rapido “sono un tuo fan” prima di lasciare l’edificio.