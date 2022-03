Benjamin Franklin interpretato da Michael Douglas in una serie tv

L’attore si calerà nei panni del padre fondatore degli Stati Uniti in una nuova serie limitata per Apple TV. Per adesso il progetto non ha ancora titolo. È basato sul libro "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" ​​della vincitrice del Premio Pulitzer Stacy Schiff Condividi

Michael Douglas interpreterà Benjamin Franklin in una serie televisiva limitata per Apple TV. La notizia è stata diffusa dal magazine statunitense Variety, che spiega che il progetto per adesso non ha ancora un titolo e che è basato sul libro "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" ​​della vincitrice del Premio Pulitzer Stacy Schiff. Ad adattare per il piccolo schermo le pagine del bestseller sarà Kirk Ellis, sceneggiatore della serie "John Adams" della HBO. Oltre a occuparsi della sceneggiatura di questo nuovo progetto, Ellis sarà anche uno dei produttori esecutivi.



La serie

approfondimento La stella di Michael Douglas sulla Walk of Fame di Hollywood La serie in cui Michael Douglas interpreterà Benjamin Franklin verrà diretta dal regista vincitore di un Emmy, Tim Van Patten. Anche lui non si limiterà a curare la regia ma sarà pure uno dei produttori esecutivi, assieme allo sceneggiatore Kirk Ellis.



E lo stesso protagonista, Michael Douglas, figurerà tra i produttori esecutivi, al fianco del regista e dello sceneggiatore.



Richard Plepler sarà il produttore esecutivo tramite EDEN Productions; anche Tony Krantz di Flame Ventures e Mark Mostyn saranno produttori esecutivi, con l’autrice del libro Stacy Schiff come co-produttrice esecutiva. Apple Studios e ITV Studios co-produrranno.



La trama

approfondimento Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas: un amore scritto nelle stelle La serie racconterà la storia del Benjamin Franklin settantenne, quando senza avere alcun tipo di formazione diplomatica riuscì a convincere la Francia - che allora era una monarchia assoluta - a sostenere l'esperimento americano della democrazia.



Benjamin Franklin è stata una figura politica dotata di un enorme carisma e di un eccezionale ingegno. Di lui si racconta che superò in acume e astuzia spie britanniche, informatori francesi e nemici vari.

Lo fece mentre stava mettendo a segno l'alleanza tra Francia e America, nel 1778, oltre alla pace finale con l'Inghilterra, che arriverà nel 1783.



La serie limitata di Apple TV vuole raccontare proprio la missione francese, durata otto anni. Uno degli esempi di servizio reso al proprio Paese tra i più importanti della carriera di Benjamin Franklin. Senza quegli otto anni e senza il suo impegno, infatti, l'America non sarebbe stata in grado di vincere la Rivoluzione, come invece ha fatto.



Michael Douglas

approfondimento Il Metodo Kominsky 3: il cast della serie tv. FOTO L'attore recentemente ha partecipato alla serie di Netflix intitolata Il metodo Kominsky, di cui è stata mandata in onda la terza e ultima stagione nel 2021. Grazie al ruolo da protagonista di quello show, Michael Douglas ha vinto un Golden Globe nel 2019, oltre a ottenere tre candidature consecutive agli Emmy nella categoria miglior attore in una serie comedy.

Ma Douglas è famoso soprattutto per i tanti personaggi cinematografici interpretati nel corso di una a dir poco rosea carriera.



Ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per il suo ruolo in "Wall Street" nel 1988. Nei panni dello squalo di Wall Street Gordon Gekko, uno dei suoi personaggi più iconici, l'attore è ritornato nel 2010; ha infatti nuovamente interpretato quella parte nel sequel "Wall Street 2: Il denaro non dorme mai”.



È stato all'interno del team di produzione della mitica pellicola “Qualcuno volò sul nido del cuculo", che vinse l'Oscar per il miglior film nel 1976.

Di lui sono indelebili i ruoli cinematografici sui set di capolavori del calibro di "Attrazione fatale", "Istinto di base", "Falling Down" e "Uomo solitario".



Variety fa sapere che Douglas è rappresentato da UTA; Ellis da ICM, dall'avvocato Bob Myman e da Truline Entertainment; Van Patten da CAA and Range Media Partners.