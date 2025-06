Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo il concerto a Napoli, l’artista sarà a Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e infine Messina con il doppio appuntamento del 23 e del 24 luglio allo stadio San Filippo

Giovedì 26 giugno Marco Mengoni (FOTO) sarà in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Attese decine di migliaia di spettatori. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

marco mengoni, il concerto a Napoli Dopo la data zero allo stadio comunale G. Teghil di Lignano, Marco Mengoni arriverà a Napoli per il concerto sold out allo stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato dal profilo Instagram dell’artista, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Apertura porte fissata alle 16.30. Nessuna informazione per quanto riguarda la scaletta. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al primo appuntamento: Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani

Nei prossimi mesi Marco Mengoni continuerà il tour esibendosi in numerose città: da Roma a Bari passando per Bologna, Torino, Milano e Padova fino al doppio appuntamento allo stadio San Filippo di Messina in programma il 23 e il 24 luglio. Questo il calendario aggiornato della tournée: 2 luglio 2025 - Roma, Stadio Olimpico

5 luglio 2025 - Bologna, Stadio dall'Ara

6 luglio 2025 - Bologna, Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 - Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 - Milano, Stadio San Siro

14 luglio 2025 - Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 - Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 - Bari, Stadio San Nicola

23 luglio 2025 - Messina, Stadio San Filippo

24 luglio 2025 - Messina, Stadio San Filippo