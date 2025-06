Marco Mengoni, le lacrime al concerto: "Grazie mamma, grazie"

“Questa canzone l’ho dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce, sempre, e lo sarà per sempre. Grazie mamma, grazie ”. Il 21 giugno, sul palco del concerto a Lignano Sabbiadoro, la data zero del tour Marco negli stadi 2025, Marco Mengoni non ha trattenuto l’emozione mentre cantava Luce, il brano tratto dall’album Materia e dedicato alla mamma Nadia , scomparsa il 22 settembre 2024 all’età di 65 anni dopo una lunga malattia. Il pubblico ha supportato l’artista, in lacrime, con applausi pieni di affetto. “Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima, anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Tutto cambia, invece tu illumini sopra ogni nuvola che il sole esiste anche in fondo a una lacrima”, recita il testo della canzone.

"UN BUCO GIGANTE"

"Luce è energia, vita. Ho dedicato questa canzone a mia madre. Tutto il disco è dedicato a lei, al rapporto madre e figlio. Quando l’ha sentita ha pianto, ha capito al primo ascolto che era per lei, senza che glielo dicessi. Le mamme sono un po’ streghe, non puoi nascondere nulla", aveva raccontato a Cosmopolitan Mengoni nel dicembre 2021, in occasione dell'uscita del disco. “Ho un legame molto forte con lei, anche di conflitto a volte. Siamo molto diversi, sono figlio unico, ma siamo completamente legati. In questi anni ho capito ancora di più il valore delle cose che sa fare meglio, ha tantissimi pregi meravigliosi. Ha il dono della pazienza che io non ho. Per niente. Mi ha detto di averla almeno sulle cose importanti, e io piano piano cerco di fare mio questo insegnamento". Ancora, "mamma mi ha insegnato tantissime cose, a dare fiducia alle persone seguendo il mio istinto, a difendermi, a pesare ogni minuto della mia vita". Dopo la sua scomparsa, l’artista aveva raccontato a Vanity Fair che “i mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Non ne avevo ancora parlato fino a oggi, ho cercato di non farlo o di lasciare il compito alla musica”. Il dolore è forte: “Ogni volta che ci penso è come entrare in una stanza con un buco gigante, so che col tempo ci costruirò anche un recinto e magari cresceranno dei fiori, però quella sensazione resterà sempre". Mamma Nadia “era la persona che non dovevo perdere mai nella vita, a prescindere dal suo essere madre: con mamma Nadia, infatti, ci sono stati scontri, incomprensioni, mancanze, era Nadia a essere gigante. G-i-g-a-n-t-e".