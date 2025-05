Marco Mengoni in concerto, annunciate nuove date del tour

Per l'autunno il cantante ha previsto cinque nuovi appuntamenti italiani a Milano, Pesaro, Bologna, Firenze e Roma. Biglietti disponibili dalle ore 16 di mercoledì 28 maggio sul sito di Live Nation

Cinque nuovi appuntamenti italiani arricchiscono il tour nei palazzetti di Marco Mengoni. Le nuove date, che si uniscono alle altre cinque annunciate in precedenza, sono Milano (12 ottobre – Unipol Forum), Pesaro (21 ottobre – Vitrifrigo Arena), Bologna (24 ottobre – Unipol Arena), Firenze (29 ottobre – Mandela Forum) e Roma (9 novembre – Palazzo dello Sport). I biglietti per i nuovi concerti hanno previsto una prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 15 di lunedì 26 maggio, mentre la vendita generale aprirà dalle ore 16 di mercoledì 28 maggio sul sito di Live Nation.