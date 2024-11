Marco Mengoni, è uscito il nuovo singolo Mandare tutto all'aria

Firmato e prodotto anche da Calcutta, il brano racconta la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, con la voglia di azzerare tutto per ripartire con una prospettiva diversa

È uscito il nuovo singolo di Marco Mengoni, Mandare tutto all’aria. Il brano racconta la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, con la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso e ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia e nuovi orizzonti si fondono mentre l’opportunità di cambiare è a un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia. Nel disco, firmato insieme a Edoardo D’Erme (meglio noto come Calcutta), Davide Petrella e Andrea Suriani e prodotto da D’Erme, Suriani e Giovanni Pallotti, il cantautore inserisce sonorità French Touch con bmp alti e cassa dritta, per un’essenza ritmica, armonica e melodica basata sull’uso di sintetizzatori, drum machine, tracce sequenziate e campionatori.