Elodie, tra i protagonisti del calendario Pirelli 2025, si è data all'immobiliare.

Il 23 aprile scorso, in uno studio notarile di Bareggio (Milano), ha fondato la sua società immobiliare, la EDP srl (da Elodie Di Patrizi, il suo nome completo). Il primo acquisto societario? Un capannone della zona industriale di Vasto, vendutole da Andrea Iannone, suo compagno di vita.

L'acquisto di Elodie (e la vendita di Andrea Iannone)

Un capannone a uso industriale, suddiviso tra piano terra e primo piano, collegati tra loro collegati per mezzo di una scala interna: è questo, il primo acquisto fatto da Elodie con la sua società immobiliare. L'immobile, sito a Vasto, è stato acquistato per mezzo di un mutuo decennale da 600mila euro, con iscrizione di ipoteca sul capannone e sul terreno che lo circonda per il doppio della somma.

Chi le ha venduto il capannone? La Gtp srl, il cui 95% è detenuto da Andrea Iannone, il campione di motociclismo che, da qualche anno, è anche il suo fidanzato (il restante 5% della società è di proprietà di Angelo, fratello di Andrea).

Sebbene questo acquisto sembri parlare d'amore, oltre che d'affari, sul contratto (come riportato da Open), Elodie ha fatto scrivere al notaio un nota in cui dichiara di essere "di stato libero e di non aver stipulato alcun contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016".

Ma non è, la EDP srl, l'unica società di Elodie. La cantante detiene anche il 99% della Margarita srl (il restante 1% fa capo a sua sorella, Fey di Patrizi), società amministrata da sua mamma che - nel 2023 - ha realizzato ricavi per 1.168.349 euro, con liquidità di 570 mila euro. Lo scorso anno, la Margarita srl ha acquistato un quadrilocale a Milano, dietro corso Sempione, per 450mila euro. Mentre, come privata, Elodie possiede un appartamento con cinque stanze dal valore di 540mila euro.