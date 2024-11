Calendario Pirelli 2025, presentato a Londra "Refresh and Reveal"

Ventiquattro scatti di bellezza per raccontare la sensualità contemporanea nel nuovo The Cal, a firma del fotografo americano Ethan James Green. Per l’evento glamour, tra i più attesi dell’anno, prima l’incontro con la stampa internazionale poi un esclusivo gala dinner al Natural History Museum. D’obbligo la cravatta nera

Un ritorno alla sensualità, al nudo nella sua perfezione, senza dettami, senza pregiudizi. In foto la bellezza nella sua essenzialità, un racconto che parte dall’ancestrale per immortalare la contemporaneità. Ethan James Green firma “Refresh and reveal”, il calendario Pirelli 2025. La fashion director è Tonne Goodman. Protagonista è l’essere umano. Non è una questione uomo, donna, comunità LGBTQIA+, neri o bianchi, in primo piano ci sono le persone, nella loro semplice complessità. Sono scatti di bellezza, di inclusione, è un inno alla libertà di espressione. I lacci o i lacciuoli, le convenzioni non trovano posto tra le acque dell’oceano, fra la natura incontaminata e quella voglia di svelarsi nel proprio intimo. Sfogliando l’iconico calendario, ci accorgiamo che non c’è età, non ci sono stereotipi, c’è diversità, c’è umanità, c’è la volontà di tornare all’essenziale: 24 ritratti, dodici mesi, 12 soggetti. Arte, moda, comunicazione. A Miami il set, la crew ha lavorato sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park, fra i talent la cantante e attrice Elodie. Dopo dieci anni torna un'italiana in “The Cal”. A favore di obiettivo anche la modella, attivista e attrice Hunter Schafer, l’attore Vincent Cassel, l’attrice Simone Ashley, l’attrice Jodie Turner Smith e poi l’artista Martine Gutierrez, l’interprete Hoyeon, la modella e illustratrice di moda Connie Fleming, la modella Jenny Shimizu, l’attore nella saga Star wars John Boyega che sulla pelle ha tatuata la sua Africa, lo stesso Ethan JAMES Green prima fotografo e poi modello o viceversa e la conduttrice e scrittrice Padma Lakshmi.

Ethan James Green: “Quando Tonne e io lavoriamo su un progetto siamo molto aperti, non pensiamo mai deve essere in un determinato modo, in questo caso abbiamo seguito le persone e la loro voglia di raccontarsi, di svelarsi…”

I talent di The Cal 25

Alla presentazione ai media di “Refresh and reveal” partecipano due dei talent, che a favore di obiettivo, attraverso il corpo e lo sguardo si sono raccontati nel calendario Pirelli, numero 51.

Padma Lakshmi, presentatrice tv e scrittrice, amica e sostenitrice di Kamala Harris: “Sto elaborando, sono venuta qui a Londra il giorno dopo le elezioni americane, sono sotto shock e non vorrei tornare. Tutto questo è bellissimo, fare il Calendario Pirelli è una bellissima distrazione, si celebra il corpo umano, la fisicità, cosa significa essere vivo oggi in tutte le sue sfaccettature, è meraviglioso. Poi dopo si dovrà tornare a casa e bisognerà fronteggiare l’incubo per i prossimi 4 anni, ma sai questa è la democrazia e non significa che sempre la persona giusta vinca.

Per me la bellezza è qualsiasi cosa attiri l’occhio, una giovane ragazza ma anche una donna anziana, un uomo particolare, non c’è una sola cosa ma possono essere tanti i dettagli che colpiscono l’attenzione, questo per me è bellezza”.

John Boyega, attore di successo, Finn in Star Wars: Episode VII - The Force Awakens: “Per me bellezza significa diversità, in Africa abbiamo molte tribù, persone diverse, io penso che diversità e varietà siano la bellezza. La bellezza non è una sola, è espressione di tante cose e può essere diffusa in tanti modi e questo calendario rispecchia tutto questo. Per me “Refresh” è una questione di testa, bisogna rifrescare la mente, il modo in cui ci si vede e “reveal” è esibirsi, mettere in mostra il grande lavoro interiore che si è fatto. Mi piace molto quando le persone mettono in luce la loro parte migliore. La bellezza è come ti senti, è una questione interiore, questa è la cosa più importante”.