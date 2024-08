Elodie tra i talent del calendario Pirelli 2025

Cantante, attrice e anche modella: Elodie è uno dei 12 talenti che interpreteranno The Cal 2025, un mese ciascuno come da tradizione. E' stata la stessa artista a darne annuncio dal suo profilo Instagram pubblicando un mini video in cui in accappatoio bianco griffato Pirelli The Cal 2025 cammina su una spiaggia delle Keys Island, l'arcipelago in Florida vicino Miami. La cantante dopo l'esperienza con Ti mangio il cuore con cui ha vinto un David di Donatello per la colonna sonora Proiettili è ora impegnata come attrice nel film Fuori che Mario Martone sta girando a Roma sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, in occasione del centenario della sua nascita. Il cast è tutto al femminile, con Valeria Golino nei panni della protagonista, Matilda De Angelis ed Elodie. Prima delle riprese di Fuori, anche se è stato reso noto oggi, Elodie ha partecipato allo shooting di Pirelli: le foto dell'iconico calendario sono affidate quest'anno all'artista americano Ethan James Green e sono state scattate tra maggio e giugno. Top secret al momento sugli altri talent: dell'edizione 2025 è stato reso noto un 'ritorno alla sensualità'. Ethan James Green nato in Michigan e residente a New York è ritenuto uno dei fotografi più interessanti del momento per la bellezza essenziale e personale dei suoi ritratti di straordinaria intimità.

Lavorando su temi come l'identità nell'età contemporanea, la sessualità e lo stile, ha costruito un corpus di opere unico per profondità e punto di vista. Il primo libro di Green, "Young New York" (2019, Aperture), è una raccolta di ritratti di amici e collaboratori scattati nei parchi del centro di New York, che documenta l'ampiezza dell'identità queer nell'ultimo decennio. La sua seconda monografia, Bombshell (2024, Baroni), sovverte l'idea cliché di "bombshell" esplorando e dando una nuova interpretazione del concetto, invitando le modelle di acconciarsi e mettersi in pose in modi che incarnano loro prospettiva personale sulla femminilità, glamour e sex appeal. Prendendo spunto dalla sua visione del tutto personale della comunità artistica di New York, Green ha fondato la New York Life Gallery nell'autunno del 2022. La galleria, situata a Chinatown, invita i visitatori in un circolo di artisti del centro città con mostre e programmazioni che si concentrano su artisti emergenti e ai metà carriera, archivi sconosciuti e opere d'arte del XX secolo. Il suo lavoro è apparso in pubblicazioni come Aperture, Arena Homme +, Dazed, Double Magazine, Foam Magazine, i-D, L'Uomo Vogue, M le Monde, Perfect, The New Yorker, Time, Vogue, Vogue Italia, W Magazine e WSJ Magazine. Ha anche collaborato con una vasta gamma di marchi di moda, tra cui Alexander McQueen, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Miu Miu, Prada, Tom Ford e Versace.