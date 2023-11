2/6 Courtesy

Angela Bassett, pluripremiata nella stagione 2023, stringe in mano una chiave, elemento simbolico del discorso sul tempo affrontato da Timeless. Numerose le considerazioni sul tempo in un'opera come un calendario. Gyasi ha spiegato di aver scelto come soggetti delle figure capaci di riscrivere le idee che ha il mondo sull'Africa. Bassett, considerata una leggenda vivente del cinema, in questo scatto è ritratta in tutta la sua forza, una posa nella quale riecheggia lo spirito del suo personaggio in Black Panther: Wakanda Forever

Oscar alla carriera per Angela Bassett e Mel Brooks