“Essere il primo artista africano e nero dietro il Calendario Pirelli per il 2024 mi ha dato la possibilità di mettere in luce alcune delle persone che mi hanno ispirato negli anni da bambino e da adulto. Rappresentazione e cultura sono molto importanti per me, quindi, per la prima volta nella storia del calendario, ho deciso che parte del progetto si svolgerà nel mio Paese, il Ghana”, ha aggiunto l’artista. Nella foto, Idris Elba