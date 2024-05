Marco Mengoni con il brano Due Vite raggiunge gli 80 dischi di platino

Tali successi in campo discografico si affiancano ai tanti riconoscimenti che Marco Mengoni ha messo a segno con i singoli brani, inanellando una hit dietro l’altra negli ultimi 15 anni. Per capire di quanti riconoscimenti parliamo, è bene elencarli tutti, di canzone in canzone e di disco in disco. Trovate tutto nei dettagli nel prossimi paragrafi.

Le canzoni di Mengoni con certificazioni oro e platino

Ed ecco le tantissime canzoni del cantante di Ronciglione che hanno ricevuto le certificazioni oro e platino:

• Guerriero (2014) – Sestuplo platino

• Due vite (2023) – Sestuplo platino, platino in Svizzera

• Ti ho voluto bene veramente (2015) – Quintuplo platino

• L’essenziale (2013) – Quadruplo platino

• Hola (I Say) (2018, con Tom Walker) – Triplo platino

• Mi fiderò (2021, con Madame) – Triplo platino

• Esseri umani (2015) – Doppio platino

• Io ti aspetto (2015) – Doppio platino

• Parole in circolo (2015) – Doppio platino

• Sai che (2016) – Doppio platino

• Come neve (2017, con Giorgia) – Doppio platino

• Venere e Marte (2021, con Takagi & Ketra e Frah Quintale) – Doppio platino

• Ma stasera (2021) – Doppio platino

• Pazza musica (2023, con Elodie) – Doppio platino

• Credimi ancora (2010) – Platino

• In un giorno qualunque (2010) – Platino

• Non passerai (2013) – Platino

• Pronto a correre (2013) – Platino

• Solo due satelliti (2015) – Platino

• Ad occhi chiusi (2015) – Platino

• Onde (2017) – Platino

• Muhammad Alì (2018) – Platino

• Duemila volte (2019) – Platino

• Cambia un uomo (2021) – Platino

• No Stress (2022) – Platino

• Voglio (2018) – Oro

• Tutti i miei ricordi (2022) – Oro

• Un’altra storia (2023, con Franco126) – Oro