Marco Mengoni in concerto negli Stadi 2025, raddoppia data di Bologna

Manca più di un anno al suo ritorno in tour negli stadi, eppure arriva già il primo sold out per il cantante di Ronciglione. Si tratta della data bolognese, che raddoppia con un appuntamento previsto anche il giorno dopo. La prima data al Dall’Ara di Bologna era stata annunciata per il 5 luglio 2025 ma, dopo aver registrato il tutto esaurito, l’artista si esibirà nello stesso stadio anche il giorno seguente, il 6 luglio 2025. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di domani, mercoledì 13 marzo

Grande hype e successo per Marco Mengoni, che registra già un sold out a più di un anno dal suo tour negli stadi.



Nonostante manchi ancora così tanto tempo, arriva già il primo tutto esaurito per il cantante di Ronciglione.

Si tratta della data bolognese, che raddoppia anche il giorno dopo.

La prima data al Dall’Ara di Bologna era stata annunciata per il 5 luglio 2025 ma, dopo aver registrato il sold out, l’artista si esibirà nello stesso stadio anche il giorno seguente, il 6 luglio 2025. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di domani, mercoledì 13 marzo, come fa sapere Radio Italia, che è la Radio Ufficiale di “Marco negli Stadi 2025”.



La tournée in questione è attesissima perché segna il ritorno di Mengoni negli stadi italiani.

La notizia del tutto esaurito delle prima data a Bologna arriva a poco più di un mese dalla partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2024, come super-ospite e co-conduttore della prima serata al fianco del Direttore Artistico Amadeus.



Due vite, la canzone con cui Marco Mengoni ha trionfato nella kermesse un anno prima, non mancherà ovviamente nella tournée negli stadi che, oltre a Bologna, toccherà anche le città di Napoli, Roma, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina.



In fondo a questo articolo trovate il calendario completo con tutte le date del tour “Marco negli Stadi 2025”, compresa la nuova appena aggiunta.