Look Marco Mengoni, i vestiti indossati alla prima serata di Sanremo

12/13 Courtesy Maison Valentino

Il gran finale è un inno alla libertà, alla “semplicità come complessità risolta”, il mantra che ha guidato Piccioli nella costruzione dei look incredibili della Collezione d'Alta Moda Fall/Winter 2023-24. Il cantante conclude la serata in camicia di popeline e pantaloni che solo apparentemente possono sembrare in denim. Il capo, in realtà, è una raffinatissima creazione in gazar arricchita con un ricamo di cinquecentomila perle di vetro tagliate su misura e tinte nelle sfumature indaco che creano un effetto trompe-l’oeil che ricorda le sfumature tipiche dei jeans