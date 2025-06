La possibile scaletta del concerto di Marracash all'Olimpico di Torino

Terza città e terzo stadio per il "King del Rap", reduce dai concerti di Bibione e Napoli del "Marra Stadi25", la tournée che proseguirà fino al prossimo 5 luglio. In scaletta, i maggiori successi con un focus sugli ultimi tre album in studio

Prosegue con un concerto evento a Torino sabato 14 giugno l'estate sui palchi di Marracash , impegnato tra giugno e luglio con " Marra Stadi25 ", il tour annunciato con un anno di anticipo che vede il rapper per la prima volta protagonista sui palchi di alcuni degli stadi più importanti del Paese. Marracash ha messo in piedi uno spettacolo molto diverso dal Marrageddon Festival del 2023, una vera e propria festa del rap con tanti protagonisti. Nei live del 2025 è di scena solo la sua musica, i successi di una carriera lunga due decenni con attenzione ai brani di È Finita la Pace che è uscito lo scorso dicembre.

"Ho ancora i brividi per NA. Torino, mancano due giorni…", ha scritto Marracash su Instagram in un post dove NA sta, ovviamente, per Napoli, l'ultima città dove si è esibito in ordine di tempo con un concerto evento martedì 10 giugno . Le emozioni del debutto di uno show che ha richiesto sei mesi tra progettazione e prove fanno posto a quelle che precedono l'abbraccio con un pubblico nuovo. Marracash porterà allo Stadio Olimpico di Torino uno spettacolo totale, di più di due ore, che coinvolgerà il fan sotto molti aspetti, non ultimo quello visivo. Il rapper ha diffuso gli scatti delle prime due date, foto in cui è al centro di una scena caratterizzata da un'impronta futuristica. Il resto è energia ed emozione e qualche apparizione sul palco. Certamente Madame, ospite fissa di questa tournée.

La possibile scaletta del concerto di Torino

Il tour 2025 di Marracash è l'occasione per i fan di ascoltare dal vivo per la prima volta i brani di È Finita la Pace, il disco con cui si chiude una trilogia di album collegati iniziata nel 2019 con Persona e portata avanti con Noi, loro, gli Altri, uscito nel 2021. Non mancano comunque le hit e i brani simbolo di un repertorio amatissimo per i fan della prima ora e per quelli nuovi.

A Torino la scaletta potrebbe essere non molto diversa da quella preparata per Bibione e per Napoli. Al netto di sorprese, questa è la sequenza dei brani cantati a Napoli:



Power Slap

Gli sbandati hanno perso

Vittima

Sport + Cliffhanger

G.O.A.T - Body Parts

Bastavano le briciole + Noi

Noi

Factotum

Laurea ad Honorem

Penthotal

Io

Dubbi

L'Anima (con Madame)

Nemesi

Brivido

Qualcosa in cui credere

Crash

Loro

Quelli che non pensano

Cosplayer

Poco di buono

È finita la pace

Per il tuo bene (Madame)

Crazy Love

Crudelia - Niente canzoni d'amore

Mi sono innamorato di una AI

Lei

Bravi a cadere

Nulla accade

∞ Love