Marracash in concerto, annunciate le date del tour 2025 negli stadi

Nel 2025 Marracash sarà in tour negli stadi, si parte il 6 giugno da Bibione. Il rapper su Instagram: “Tornerò con nuova musica”

Marracash sarà in concerto negli stadi per sei appuntamenti imperdibili. L’artista ha annunciato la nuova tournée con una serie di cartelloni in varie città. Si tratterà del primo tour negli stadi per un rapper italiano.

marracash, il tour negli stadi Marracash è pronto a stabilire un nuovo record nel mondo del rap. Dopo le due date del Marrageddon Festival, svoltosi il 23 settembre scorso a Milano e sette giorni dopo a Napoli davanti a decine di migliaia di persone, l’artista si prepara a portare nuovamente la sua musica in giro per l’Italia, ma questa volta negli stadi. Nelle ultime ore sono apparsi alcuni cartelloni in varie città italiane che hanno annunciato il tour dell’artista per il prossimo anno. In seguito, Marracash (FOTO) ha comunicato le date in un post sul suo profilo Instagram che conta oltre due milioni di follower: 6 GIUGNO 2025 - BIBIONE (VE) - STADIO COMUNALE

(VE) - STADIO COMUNALE 10 GIUGNO 2025 - NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

- STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA 14 GIUGNO 2025 - TORINO - STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

- STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO 25 GIUGNO 2025 - MILANO - STADIO SAN SIRO

- STADIO SAN SIRO 30 GIUGNO 2025 - ROMA - STADIO OLIMPICO

- STADIO OLIMPICO 5 LUGLIO 2025 - MESSINA - STADIO SAN FILIPPO-FRANCO SCOGLIO approfondimento Marrageddon Festival, Napoli celebra Marracash. Il racconto del live

Parallelamente all'annuncio delle date, Marracash ha dato anche il via alla vendita dei biglietti: "Il mio primo tour negli stadi è realtà. I biglietti delle sei date sono disponibili sul sito di ticketone".

Inoltre, a fine febbraio il rapper aveva rivelato di essere al lavoro su nuova musica. In tale occasione Marracash aveva festeggiato anche il sesto disco di platino per l’album Noi, Loro, Gli Altri uscito nel 2021: “Noi, Loro, Gli Altri sesto platino! Ne approfitto per salutarvi. Sono fuori da tutto e da tutti ma tornerò con nuova musica…”. approfondimento Marrageddon Festival, Marracash è il vero king dell’hip hop italiano

Tra gli album di maggior successo dell’artista troviamo sicuramente Persona, pubblicato nel 2019 e ad oggi certificato con sette dischi di platino. Tra i singoli estratti BRAVI A CADERE - I polmoni, il cui videoclip ufficiale conta oltre quindici milioni di visualizzazioni su YouTube. approfondimento Marrageddon a Milano, il concerto rap organizzato da Marracash

Per quanto riguarda i singoli più iconici della carriera del rapper, non possiamo non citare King del rap, In radio e Crazy Love. Spazio anche a numerose collaborazioni, tra le quali Giusto un giro con Emis Killa, Niente canzoni d’amore con Federica Abbate, Sport - I muscoli con Luchè e Un altro mondo con Merk & Kremont e Tananai.

