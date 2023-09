Marrageddon a Milano, il concerto rap organizzato da Marracash

Per ciò che riguarda la tappa milanese, di seguito trovate la line-up degli ospiti e tutti gli orari delle varie esibizioni in programma dopo le 16 e fino all’incirca alla mezzanotte. Si parte alle 16.25 con Dj TY1 vs Dj Zak, per proseguire poi alle 16.40 con Kid Yugi. Alle ore 17.10 tocca a Miles, alle ore 17.30 ad Anna. Alle 17.55 si esibirà Paky, seguito alle 18.35 da Shiva. La performance delle 19.20 è quella di Fabri Fibra, mentre alle 20.15 si esibirà Salmo. Il gran finale è atteso per le 21.10, con Marracash (+ Santeria Set con Gué).

Marracash, un mito nostrano



Il rapper Marracash si è impegnato durante tutta la propria carriera per trattare tematiche attuali come il disagio giovanile, la salute mentale, l'immigrazione. Tutto ciò avrà eco anche in questo suo festival, Marrageddon, che avrà come protagonista non soltanto la musica ma anche il sociale.

Marracash, lo ricordiamo, è il nome d'arte di Fabio Rizzo. È un rapper italiano molto noto e influente nell'ambito della musica hip-hop. Nato il 22 maggio 1979 a Nicosia, in Sicilia, è cresciuto a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo ha sviluppato la sua carriera musicale. Il nome "Marracash" deriva dalla fusione di "Marrakech" (la città marocchina) e "cash" (denaro).

La sua carriera musicale è cominciata nei primi anni 2000, quando faceva parte della crew Dogo Gang insieme ad altri artisti come Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, tra gli altri. Nel 2008, Marracash ha pubblicato il suo album di debutto da solista intitolato Marracash, ottenendo un notevole successo e contribuendo a consolidare la sua fama nell'hip-hop italiano. Questo album include brani come Badabum Cha Cha e Sushi & Cocaina, diventate vere e proprie hit.

Marracash è noto per uno stile di rap aggressivo e complesso a livello di liriche. I testi delle canzoni spaziano da tematiche personali a questioni sociali e politiche. Ha pubblicato molti dischi di successo, tra cui ricordiamo Status nel 2015 e Persona nel 2019. Alcune delle sue canzoni più popolari sono Senza un posto nel mondo, Niente Canzoni d'Amore e A volte esagero.

Oltre alla carriera musicale, Marracash è noto per il suo coinvolgimento in progetti di beneficenza e per l’impegno sociale. Ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su questioni importanti attraverso la sua musica e la sua presenza mediatica.