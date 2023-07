Marrageddon, si aggiungono alla prestigiosa line-up Kid Yugi e Nayt

Il 23 settembre all’Ippodromo La Maura di Milano arriverà sul palco anche Kid Yugi, tra i talenti emergenti più forti e stimati della nuova scena, mentre il 30 settembre alla line up dell’Ippodromo di Agnano a Napoli si aggiunge Nayt, artista capace di sviscerare con le sue liriche argomenti attuali e senza tempo, portando il genere ad un alto livello autoriale e tecnico.



Il MARRAGEDDON, unico imperdibile evento live di Marracash per tutto il 2023, nonché festival rap più atteso dell’anno, irrompe sulla scena per celebrare il percorso che questo genere ha fatto negli anni. Due show irripetibili, che l’artista ha voluto mettere in piedi per suonare live la sua musica assieme ad altri artisti e amici, come una grande festa capace di unire Milano e Napoli. Il direttore artistico Marracash ha radunato alcuni colleghi tra i più rilevanti e apprezzati della scena urban italiana, che si alterneranno sui due palchi di MARRAGEDDON, ciascuno di loro porterà sul palco il proprio set e una performance studiata ad hoc per l’occasione.