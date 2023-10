Anche Marracash al Red Bull 64 Bars Live a Scampia, ecco i dettagli

Sui social network arriva in queste ore, a sorpresa, l’annuncio della partecipazione del rapper milanese all’evento di Scampia, già sold out. Dopo aver infiammato Milano e Napoli con il suo Marrageddon, l’artista sarà a Scampia il 7 ottobre per il Red Bull 64 Bars Live, un grande evento che raduna i più grandi nomi del rap italiano. L’evento sarà disponibile in streaming e on demand sul canale Youtube di Redbull



Grande entusiasmo per la notizia che giunge in queste ore sui social, inaspettata e accolta con emozionanti reazioni in rete: anche Marracash sarà tra gli ospiti del Red Bull 64 Bars Live di Scampia.



Sui social network è arrivato a sorpresa l’annuncio della partecipazione del rapper milanese all’evento di Scampia, già tutto sold out. Dopo aver infiammato Milano e Napoli con il suo Marrageddon, l’artista sarà nuovamente nella città partenopea per esibirsi a Scampia il 7 ottobre per il Red Bull 64 Bars Live, un grande evento che raduna i più grandi nomi del rap italiano. L’evento sarà disponibile in streaming e on demand sul canale Youtube di Redbull. Si terrà in piazza Ciro Esposito a Napoli.



Ricordiamo che il rapper milanese originario della Barona era stato già protagonista della prima edizione dell’evento. Quest’anno porterà sul palco per la prima volta anche il suo ultimo Red Bull 64 Bars prodotto da thasup.

L’evento rap vedrà alternarsi sul palco (con uno stage immersivo a 360 gradi) un cast che definire stellare suona davvero riduttivo: Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo, Luchè e Miles sono solo alcuni dei nomi che prenderanno parte alla maratona rap. L’evento partirà da un pre show che vedrà moltissimi artisti emergenti esibirsi sul palco, insieme a Wad, speaker di Radio Deejay, e dj Val S.

Gli artisti si esibiranno dal vivo con brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle hit del proprio repertorio, il tutto senza nessuna interruzione. Sarà quindi un flusso continuo e senza pause, una performance no-stop che dunque si rivelerà davvero una maratona di puro rap.



Una struttura del palco particolare e l’installazione di un impianto fotovoltaico mobile La struttura del palco di Red Bull 64 Bars Live è stata completamente rinnovata per questa seconda edizione. Permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza diversa e totalmente immersiva, consentendo loro di godersi testi e sonorità in maniera inedita.

Una delle più importanti novità di quest’anno è la partnership con Plenitude (Eni), che provvederà all’installazione di un impianto fotovoltaico mobile in piazza Ciro Esposito per contribuire ad alimentare la struttura del bar del Festival. Un generatore ibrido è invece destinato all’area food & beverage. L’obiettivo è quello di rendere più sostenibile la manifestazione.

Scampia non è solo la cornice: diventerà la grande protagonista

Non chiamatela soltanto location: Scampia non sarà infatti solo la cornice dello show ma semmai la grande protagonista.

Parliamo di un luogo che ha un forte legame con gli artisti locali, che saranno direttamente coinvolti anche per l’edizione di quest’anno.

L’evento si inserisce nel progetto “Napoli, Città della Musica” del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti della città, oltre a mettere a sistema e internazionalizzare la creatività musicale partenopea.

Dove vedere l’evento online Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica. L’evento si terrà sabato 7 ottobre a Napoli, presso Piazza Ciro Esposito.



Di seguito trovate tutti gli orari:

17:30 – Rue Diego, LilTony DJ Set 18:25 – Emanuelino, Vettosi, Ceru DJ Set 19:25 – Nello Taver, Plug, Neves, Yung Snapp, Wad DJ Set 21:15 – Main act

La line-up comprende Geolier, Lazza, Luchè, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo, Miles e Marracash.

Marracash, uno dei rapper più amati d'Italia

Uno dei motivi per cui il rapper Marracash è particolarmente apprezzato in patria è perché si è impegnato durante tutta la propria carriera per trattare tematiche attuali come il disagio giovanile, la salute mentale, l'immigrazione.

Marracash, lo ricordiamo, è il nome d'arte di Fabio Rizzo. Il nome "Marracash" deriva dalla fusione di "Marrakech" (la città marocchina) e "cash" (denaro). Nato il 22 maggio 1979 a Nicosia, in Sicilia, è cresciuto a Milano e proprio nel capoluogo lombardo ha sviluppato la sua carriera musicale. Quest'ultima è cominciata nei primi anni 2000, quando faceva parte della crew Dogo Gang insieme ad altri artisti come Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, tra gli altri. Nel 2008, Marracash ha pubblicato il suo album di debutto da solista intitolato Marracash, ottenendo un notevole successo e contribuendo a consolidare la sua fama nell'hip-hop italiano. Questo album include brani come Badabum Cha Cha e Sushi & Cocaina, diventate vere e proprie hit.

Marracash è noto per uno stile di rap aggressivo e complesso a livello di liriche. I testi delle canzoni spaziano da tematiche personali a questioni sociali e politiche. Ha pubblicato molti dischi di successo, tra cui ricordiamo Status nel 2015 e Persona nel 2019. Alcune delle sue canzoni più popolari sono Senza un posto nel mondo, Niente Canzoni d'Amore e A volte esagero.

Oltre alla carriera musicale, è noto per il suo coinvolgimento in progetti di beneficenza e per l'impegno sociale. Ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su questioni importanti attraverso la sua musica e la sua presenza mediatica.