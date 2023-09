Red Bull 64 Bars, per la seconda volta l'ospite è Geolier

Il protagonista del nuovo Red Bull 64 Bars è Geolier, alla sua seconda partecipazione, con un brano inedito prodotto da Dat Boi Dee e Poison, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Il secondo Red Bull 64 Bars di Geolier è un esercizio di stile, flow, tecnica e originalità. Un’atmosfera sognante supportata da un coro introduce una pioggia di barre in cui il rapper napoletano parla, utilizzando il suo dialetto, della sua credibilità all’interno della scena rap e descrive la vita in periferia, nel “rione”, attingendo dalla sua storia e da quella di amici e conoscenti cresciuti nello stesso ambiente.



La produzione è composta da tre beat: il primo a cura di Poison, il secondo di Dat Boi Dee e il terzo, nell’ultima parte del brano, è frutto dell’unione dei due precedenti, rendendo il brano in continua evoluzione e in crescendo, capace di mantenere alta l’attenzione dell’ascoltatore. Red Bull 64 Bars è la sfida creativa per eccellenza nella scena hip hop, sinonimo di grande libertà di espressione, dove MC e beatmaker sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano nuovo di 64 misure senza ritornelli. Dopo il grandissimo successo del 2022, l’evento tornerà in Piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli per la sua seconda edizione il 7 ottobre 2023. I protagonisti annunciati sono LAZZA, GEOLIER, NOYZ NARCOS, ROSE VILLAIN, SALMO e MILES. I biglietti sono disponibili al link https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-64-bars-live.