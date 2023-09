Marrageddon a Napoli, l'ordine di uscita dei cantanti in scaletta

Chi c'era, alla prima tappa del Marrageddon, ha assistito a uno spettacolo straordinario. Basta leggere gli entusiasti commenti sul web per capirlo. All'Ippodromo Snai di Milano è andata in scena, dinnanzi a 84.000 persone, la celebrazione dell'hip-hop italiano. Marracash, Guè, Salmo, Fabri Fibra, Shiva, Paki, Anna, Miles, Kid Yugi, Nerone, Ensi, Noyz Narcos, Tedua, Lazza, Madame, Blanco e Mahmood: tutti insieme, come ad urlare che il rap in Italia è vivo. Oggi più che mai.

La tappa napoletana

Quella napoletana sarà la seconda e ultima tappa del Marrageddon. Marracash, come per la tappa milanese, ne ha curato il palinsesto e gli artisti. Canterà, farà cose mai fatte prima, celebrerà la sua carriera e il rap in generale. Per lui, Marrageddon è "il racconto di un fenomeno partito davvero dal basso che è riuscito a imporsi perché piaceva alla gente", come detto in un'intervista a Vanity Fair. Ma è anche un punto, in attesa di trovare il coraggio per abbandonare progetti e sollecitazioni, e per dedicarsi un po' a sé. Magari, questa volta Marracash riuscirà a regalarsi quel viaggio in Thailandia che sogna da tempo, che stava per fare a febbraio ma che poi ha annullato. Perché per lui c'è sempre una nuova idea dietro l'angolo, un nuovo progetto, un nuovo guizzo d'adrenalina. "Ho sempre bisogno di sollecitazioni, è il mio limite", ha confessato. E, Marrageddon, era una sollecitazione gigantesca.