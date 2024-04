"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere

19/31 Credit Arianna Sepe

Falsi Frutti di Selenio è dedicata a una donna interdimensionale, nel senso che non combacia con il modello di donna come si potrebbe intendere, ma vista in maniera più angelicata, priva di sensualità, e che però vive in carne e ossa da qualche parte nel nostro Universo (o forse in un altro)

"Singolarmente", i 15 singoli usciti e da non perdere