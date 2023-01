2/10 Credit Simone Verney

Con Farmaci e Bustine, Giuze descrive lo stato psicologico della Generazione Z. Anestetizza le emozioni pensando che sia il modo migliore per andare avanti, quando in realtà basterebbe inquadrare le cose in un contesto diverso e considerare anche i lati positivi. L’amore non va più di moda, è una cosa vecchia ormai. Non è in grado di prendersi cura delle cose fino in fondo e col passare del tempo si diventa indifferenti di fronte a qualunque cosa

