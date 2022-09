"Singolarmente", i 12 singoli usciti e da non perdere

4/11

Con Fandango, Cordio ci porta nelle strade dell'Andalusia, per raccontarci la storia di un “lui” e una “lei”: due personaggi solitari e indefiniti, che si incontrano per caso o per destino e si riconoscono sulle note di un fandango. Per l’occasione sono state coinvolte le Las Migas, camaleontico quartetto spagnolo di sole donne: Marta Robles e Alicia Grillo alla chitarra, Carolina "La Chispa" alla voce e Roser Loscos al violino

