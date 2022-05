4/11

Chiara Carmosini, in arte Fosca, debutta mirabilmente con il singolo Giacca di Spine. Lo ha scelto come biglietto da visita perché accogliente, caldo, che protegge dalle insidie di un mondo esterno che in realtà non fa altro che infliggere dolore con le sue spine, cercando di convincerci che la sua immagine sia innocua. In realtà non ci sta proteggendo bensì manipolando, ci assorbe tutte le energie facendoci raggiungere un senso di soffocamento, di buio, di dipendenza

