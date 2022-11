"Singolarmente", i 18 singoli usciti e da non perdere

16/17

Poesia è il nuovo singolo di Tiamo, nome d’arte di Lucia Alli. E' una poesia che nasce e cresce in nome di una rinascita e di un messaggio positivo eppure nasce da un momento di crisi. L'artista si era persa in un mare di opinioni distruttive di persone misere e non si rendeva conto che quello che sembrava un oceano era in realtà un bicchiere d’acqua. La canzone è un messaggio per tutti quelli che smettono di ascoltarsi e danno troppo peso alle parole altrui, questo messaggio è credi in te e fuck the rest.

