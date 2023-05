"Singolarmente", i 15 singoli usciti e da non perdere

9/14

Un ultimo tentativo di dialogo per aggrapparsi a un amore non ricambiato. In “Simone” la cantautrice e producer Helle racconta il momento in cui la disperazione è più forte della vergogna e, pur consapevoli che l’amore non c’è, si cerca di aggrapparsi alla flebile speranza che le parole giuste possano accendere una fiamma ormai fredda.

