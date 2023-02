3/13

Testa Bassa è il nuovo singolo di Claudia Sacco, classe 2006. Il brano parte dalla difficoltà di dire a qualcuno che prova attrazione nei propri confronti i motivi per cui si è sicuri che non potrebbe mai funzionare. Nella visione dell’autrice è molto meglio essere chiari fin dall’inizio, per non correre il rischio che l’altra persona ci rimanga male e finisca per tornare alla sua vita normale sentendosi ferita, a testa bassa, per colpa di una storia da sempre destinata a finire

"Singolarmente", gli 14 singoli usciti e da non perdere