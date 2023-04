"Singolarmente", i 19 singoli usciti e da non perdere

13/17

Serratura di Lucrezia è una fotografia del momento in cui in un rapporto ci si sente in rincorsa e non più allineati all’altra persona. Da una parte c’è la consapevolezza di essere autonomi e autosufficienti, dall’altra il tentativo di aggrapparsi a ogni pretesto per non doversi dividere, anche quando sembra la soluzione più complicata

"Singolarmente", i 10 singoli usciti e da non perdere