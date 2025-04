Morte Papa Francesco, le reazioni delle star da DiCaprio a Scorsese

14/17 Foto tratta dal profilo Instagram di Patti Smith e foto di Getty

Patti Smith, che nel 2014 aveva eseguito il brano O Holy Night al concerto di Natale in Vaticano, ha condiviso su Instagram una poesia nella quale ha paragonato Papa Francesco a un fiore: "This is a little flower / a dandelion / humble yet / strong. I saw / it this morning / and was moved / Farewell dear / Pope Francis. / Nature and / poetry and / the suffering / shall miss / their champion"

