SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO



Settembre è il mese di Isotta, artista di classe e originalità, che colpisce per come racconta emozioni e incertezze della vita in "Al di là della Felicità". La sorpresa è Stona che si confronta con le aspettative in "Mi ascoltasse il cielo". Menzioni speciali per Six Impossible Things, Fight for Four, Bordeaux, Annachiara Cecere, Möly e Nubi Sparse.



Le altre canzoni, scelte tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito