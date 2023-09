2/10

“Buttati in mare” del duo Anice sta Scrivendo è anche rinominato “il problema dell'accento” e ha in sé due anime. La protagonista riempie una borsa e parte, perché partire è anche dimenticare, lasciare indietro e allontanarsi. Il racconto inizia sempre da un punto di vista particolare, per poi allargarsi come i cerchi nel mare, quel mare che è lo stesso ma che viene vissuto in maniera diametralmente opposta da chi ci si butta e da chi ci viene buttato.

