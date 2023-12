10/25

Bandiera di Giulia Mei è un flusso di coscienza, è uno sfogo senza mezzi termini di Giulia donna. E' lei che torna a casa a Milano col cuore in gola, lei che risponde ai paternalismi di chi le spiega come mostrare il suo corpo, lei che ha paura dei compleanni perché vive l’invecchiamento come una colpa, lei che vive la sua sessualità come uno stigma e ci ha dovuto pensare un bel po’ prima di pubblicare questo pezzo, perché la sessualità di una donna è bella e buona solo quando non si entra nei dettagli. Questo invece è un brano di dettagli e per questo epocale

