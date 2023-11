Valentina Tioli: "Verde racconta la bellezza di essere unici"

Si avvicina venerdì 17, il giorno in cui sarà disponibile sulle piattaforme digitali Verde , il nuovo singolo di Valentina Tioli , brano col quale l'artista modenese ha vinto il Premio Lunezia Nuove Proposte 2023 . Verde è un brano Indie-pop con influenze R&B scritto dall’artista e da Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope, composto e prodotto da Francesco Terrana , distribuito da ADA Music Italy. La canzone parla del coraggio di essere sé stessi, con i propri colori e sfumature, perchè anche se per tanti rimarremo solo un filo d’erba in mezzo a un prato, chi si accorgerà di noi e resterà al nostro fianco, lo farà solo per la nostra unicità.

Valentina cosa rappresenta per te la vittoria al Premio Lunezia?

E’, in assoluto, uno dei premi più importanti a livello cantautorale, riconosce il valore musica e letterario delle canzoni e da cantautrice ci tenevo a creare particolare attenzione sì sulla parte interpretativa ma anche sui contenuti.



Il brano col quale hai conquistato il Lunezia si intitola Verde: me ne parli?

Lo ho scritto con Cheope, in realtà lo avevo già poi ci ha messo mano lui. Lo ho scelto perché il tema è il coraggio di essere se stessi seppur consci di essere un filo d’erba in mezzo a un prato; penso a Milano dove si fatica a essere visti. A vivere in provincia è più lunga la strada ma emergi proprio grazie all’unicità. Uscirà ufficialmente il 17 di novembre distribuito da Ada Music Italia; la produzione è di Francesco Terrana.



Sei andata decisa sulla scelta? So che ne hai altri pronti.

E’ quello che più mi rappresentava in quel momento, ascoltandolo ti accorgi di chi sono e come scrivo, ha immagini forti.



Come nasce?

Per la scrittura mi sono ispirata a una ragazza che ho conosciuto al corso di Pachy, il mio vocal coach. Ha i capelli verdi e mi ha ricordato me giovane, mi ha riportato ai miei 18 anni, la stessa timidezza e la stessa voglia che il mondo si accorgesse di lei. Inoltre mi stima come cantante e autrice.



A proposito dei tuoi 18 anni, cosa ricordi?

Ho iniziato a fare musica a Migliarina, vicino a Modena, in una sala prove originariamente destinata a metallari e ragazzi sordomuti. Provavo lì e poi andavo nei locali a suonare. Nessuno era musicista nella mia adolescenza, andavano tutti a fare vasche in centro. Per questi motivi ti dico che per me la musica è i suoi capelli verdi. Mi ha dato lo spunto e mi ci sono rispecchiata: anche io a volte mi sento un filo d’erba in mezzo a un prato.



A volte questo tuo lato fragile non emerge.

Oggi vince la patina dei social: mi vedono sul red carpet e non approfondiscono chi è la vera Vale. Per questo dico…fatti vedere da subito per quello che sei.



Cosa ti aspetti dal Lunezia?

Intanto ho avuto il riconoscimento che sono una cantautrice, poi è un buon biglietto da vista per i prossimi progetti da proporre.



Nel tuo passato ci sono anche pezzi in lingua spagnola: proseguirai anche in quella direzione?

Ora sono ben salda nelle mie radici italiane, questa è la mia lingua e mi rende coerente e credibile: più sono sincera più alla gente il messaggio arriva. Io sono questa, sono italiana. Gin Mare in playlist su Spotify e Verde che vince il Lunezia confermano la coerenza paga. Quello che scrivo e che canto è quello che sono.



Dopo Verde che dobbiamo attenderci?

Uscirà un singolo al mese, il prossimo sarà a dicembre.



Un progetto discografico?

Un album resta nei miei sogni ma non è imminente. Il prossimo 25 novembre parteciperò a Milano Cantautori al circolo Arci Bellezza.



Chiudiamo con i tuoi ricordi di X Factor: che consigli dai a chi ci sta provando in questo 2023, tu che ne sei stata protagonista esattamente dieci anni fa, nel 2013?

Bisogna prepararsi bene pensando che è una grande opportunità ma non è l’unica; quando ho partecipato io pensavo che non ci fosse altro dopo, se invece sai che è un passaggio lo vivi meglio. Ti fai conoscere dal pubblico. Poi è importante divertirsi. Io ho sentito troppa pressione invece bisogna godersela ed essere se stessi.