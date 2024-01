"Singolarmente", i 26 singoli usciti e da non perdere

8/25

Con Se parlo di te Chiamamifaro (una presenza costante nella storia di Singolarmente) decide esprime in musica ciò che non riesce a dire a parole: con la freschezza della sua penna e del suo pop narrativo canta il senso di colpa verso se stessa per non essere riuscita ad aiutare un'amica e vuole dar voce alle vittime di violenza, a chi per paura e timore non dice niente

"Singolarmente", i 15 singoli usciti e da non perdere