La possibile scaletta del concerto di Ed Sheeran a Roma

Negli ultimi tour ha continuato a riempire stadi in tutto il mondo, confermandosi un performer eccezionale. A Roma arriva col suo quarto tour mondiale, il Mathematics European Tour 2025 , che si concluderà a Düsseldorf il 7 settembre prossimo. E che, in Italia, aveva un'unica data, andata sold-out in poche ore.

La scaletta

Sebbene la scaletta del concerto di Ed Sheeran a Roma non sia stata ufficializzata, con altre probabilità l'artista replicherà la setlist portata in scena nelle precedenti date del tour:

Castle on the Hill

BLOW

Shivers

The A Team

Don’t

Dive

Opening (canzone nuova)

Sapphire

Eyes Closed

Give Me Love

Kiss Me (con Myles Smith) / I Was Made for Loving You (con Tori Kelly)?

MEDLEY: Take Me Back to London / River / Cross me / Peru / Beautiful People / South of the Border / Own It / 2step / I Don’t Care

Celestial

Nancy Mulligan

Galway Girl

Thinking Out Loud

Love Yourself (cover di Justin Bieber)

Sing

Old Phone

Happier

Photograph

Hearts Don’t Break Around Here

Tenerife Sea

Perfect

Bloodstream

Afterglow

BIS:

You Need Me, I Don’t Need You

Azizam

Shape of You

Bad Habits