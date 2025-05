Justin Bieber torna a sorpresa sul palco a Los Angeles

Justin Bieber ha affiancato SZA sulle note della canzone Snooze nel secondo appuntamento del Grand National Tour a Inglewood, Los Angeles

Justin Bieber è tornato a sorpresa sul palco. L’artista canadese ha affiancato SZA nel corso della seconda data a Inglewood, Los Angeles, del Grand National Tour, ovvero la serie di concerti della cantante statunitense e del rapper Kendrick Lamar. Pubblico in delirio.

justin bieber, il ritorno sul palco Come rilanciato da Deadline, Justin Bieber è tornato a esibirsi a oltre due anni di distanza dall’ultima volta. Dopo aver annullato parte del Justice World Tour, l’artista canadese ha deciso di prendersi un momento di pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua vita privata. Venerdì 23 maggio la voce di Love Yourself è apparsa sul palco del Grand National Tour esibendosi sulle note di Snooze insieme a SZA. I video del duetto hanno velocemente fatto il giro dei social. Grande gioia per i fan dell'artista canadese (FOTO). Approfondimento Justin Bieber risponde alle voci secondo cui sarebbe pieno di debiti

Justin Bieber è tra gli artisti più amati della scena pop e non solo. Nel corso degli anni il cantante ha venduto milioni di copie scalando le classifiche a livello internazionale. Tra i suoi singoli più popolari ricordiamo sicuramente Sorry, Company, Anyone e Hold On. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Friends con BloodPop a Stay con The Kid Laroi passando per Stuck with U con Ariana Grande (FOTO) e Monster con Shawn Mendes. Approfondimento Justin Bieber reagisce con rabbia alla vista dei paparazzi