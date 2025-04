Justin Bieber risponde alle voci secondo cui sarebbe pieno di debiti

Justin Bieber ha criticato duramente le recenti indiscrezioni secondo cui sarebbe pieno, attraverso una dichiarazione rilasciata dal suo team mercoledì 16 aprile.

I portavoce della popstar trentunenne hanno definito le affermazioni "stupidaggini da clickbait" provenienti da fonti inaffidabili, "deluse per non lavorare più con Justin".

La dichiarazione è stata rilasciata in risposta all'articolo dell'Hollywood Reporter pubblicato nella stessa giornata, in cui un ex dipendente del team di Justin Bieber afferma che la star ha milioni di dollari di debiti dopo aver cancellato il Justice World Tour, a seguito dei ripetuti rinvii per problemi di salute.

Justin Bieber sui presunti debiti

In una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter in merito alla vicenda, il team di Justin Bieber ha negato con veemenza le accuse. "Si tratta solo di stupidaggini clickbait basate su fonti anonime – e chiaramente mal informate – deluse dal fatto che non lavorino più con Justin", si legge nella dichiarazione.

"Mentre Justin si fa strada da solo, queste storie inutili e queste supposizioni inesatte continuano. Ma non lo dissuadono certo dal continuare a seguire la strada giusta", prosegue la dichiarazione. "Qualsiasi fonte che cerchi di vendervi una storia su presunte difficoltà finanziarie o non capisce l'industria dell'intrattenimento o, più probabilmente, sta cercando di dipingere un ritratto poco lusinghiero di Justin, che non ha alcuna attinenza con la realtà", ha dichiarato il team di Bieber a The Hollywood Reporter.