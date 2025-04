Justin Bieber reagisce con rabbia alla vista dei paparazzi

Le immagini che lo ritraggono fuori da una caffetteria con alcuni amici, infatti, mostrano la star in maniera inedita, molto più irascibile e turbata del solito. In un video pubblicato online, si nota il cantante mentre si confronta in modo acceso con i fotografi, rispondendo in modo scontroso a un semplice saluto da parte di uno di loro, che gli aveva detto "Good morning", ossia “buongiorno”. La sua reazione, tutt'altro che amichevole, è chiara: "No! Not good morning! You already know. Why are you here?", queste le sue parole, cariche di frustrazione, che non lasciano spazio a interpretazioni. “No! Non è affatto un buongiorno! Lo sai già. Perché sei qui?”, ecco la traduzione in italiano.

Con un gesto delle mani che imitava il movimento di chi fa soldi, ha continuato: "Money, money, money, money, money", mentre cercava di bloccare l’obiettivo di una telecamera. "Get outta here, bro. Money, that’s all you want. You don’t care about human beings", ha proseguito, accusando i paparazzi di non preoccuparsi delle persone, ma solo del denaro. "Vattene via, fratello. A te non importa degli esseri umani", queste le sue parole.

I segnali di disagio degli ultimi mesi

Questo episodio non è l'unico che ha destato preoccupazione tra i fan di Justin Bieber, che negli ultimi mesi hanno assistito a un crescente malessere nei comportamenti pubblici della star. Le prime avvisaglie di difficoltà sono arrivate quando il cantante ha improvvisamente smesso di seguire la moglie Hailey Baldwin sui social network. Un gesto che ha suscitato molta curiosità e preoccupazione, tanto che Bieber ha poi spiegato, in un post criptico, che qualcuno aveva avuto accesso al suo account senza il suo permesso: "Someone just went on my account and unfollowed my wife. S**t is getting suss out here", ossia “Qualcuno è appena entrato nel mio account e ha smesso di seguire mia moglie. La situazione sta diventando strana qua”.

Da quel momento, i suoi messaggi sui social sono diventati sempre più difficili da decifrare. In uno dei post, ha scritto: "I tried to follow the rules. I’m not good at it. But u don’t need to follow rules to enter into a life of love. U just receive so enter love living!" (“Ho cercato di seguire le regole. Non sono bravo a farlo. Ma non devi seguire le regole per entrare in una vita di amore. Devi solo riceverlo per iniziare a vivere nell'amore!”).

Quest’ultima affermazione suggerisce una riflessione sul vivere al di fuori delle convenzioni. Ha proseguito con considerazioni spirituali, dichiarando: "God always grants us love! It’s one of his promises! Upon receiving God’s love! U start to change and start following love" (“Dio ci concede sempre l'amore! È una delle sue promesse! Quando ricevi l'amore di Dio, inizi a cambiare e a seguire l'amore.”).