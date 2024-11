Justin Bieber condivide la prima foto con il figlio

Quest'estate Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno annunciato la nascita del loro primogenito Jack Blues. Il cantante ha ora pubblicato il primo scatto di famiglia

Prima foto di famiglia per Justin Bieber, Hailey Baldwin e il piccolo Jack Blues. La popstar canadese ha pubblicato un tenero scatto sul suo profilo Instagram da oltre 295.000.000 di follower.

justin bieber, il post su instagram A fine agosto Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno dato il benvenuto al loro primogenito Jack Blues. Il cantante ha annunciato il lieto evento con una foto condivisa su Instagram, da quel momento i neogenitori hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vita privata. Justin Bieber ha ora condiviso una foto della famiglia mascherata per Halloween. Lo scatto vede la modella e il cantante nei panni della protagonista della serie animata Kim Possible e del suo amico Ron Stoppable, mentre il piccolo Jack Blues impersonifica Rufus. Il post ha ricevuto numerosi commenti e più di sette milioni di like. approfondimento Justin e Hailey Bieber sono genitori, è nato il piccolo Jack Blues

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)

Alcuni giorni dopo l’annuncio della nascita, People ha riportato le dichiarazioni di un insider riguardante il nuovo ruolo di padre del cantante: “La gravidanza è qualcosa che loro hanno così tanto sperato e per cui hanno pregato. Il giorno in cui hanno scoperto che Hailey fosse incinta è stato il più bello di sempre per Justin”. L’insider ha aggiunto: “Era al settimo cielo dalla felicità. È stata una grande festa per loro”. approfondimento Hailey Bieber, le prime foto della gravidanza

Come rilanciato da Billboard, Mk.gee ha rivelato al The New York Times che Justin Bieber (FOTO) sarebbe attualmente concentrato anche sul nuovo album. Il suo ultimo progetto discografico Justice, uscito nel marzo del 2021, ha raggiunto la prima posizione della classifica US Billboard 200.