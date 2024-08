Justin e Hailey Bieber sono genitori, è nato il piccolo Jack Blues

Sposati da sei anni

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati nel settembre del 2018. A luglio, la modella e imprenditrice nel ramo del beauty aveva rilasciato un’intervista sulla sua gravidanza a W Magazine riportata oggi da The Hollywood Reporter: “All’inizio è stato super emozionante per me – aveva detto – Una cosa tipo ‘Amo questo essere umano così tanto. Come posso far entrare qualcun altro dentro questo? Sto cercando di immergermi in questa esperienza semplicemente essendo io e Justin, solo noi due”.