Jovanotti spiega la ricetta delle uova alla Jova. VIDEO

Uova, sale e pepe. Jovanotti ha svelato in un video la ricetta delle Uova alla Jova, un piatto che lui stesso mangia ogni mattina e che ora spopola sui social. Per l’occasione, il cantante ha chiesto aiuto alla cuoca dei suoi tour, Maria Vittoria Grittoni, detta la “Cheffa”, che lo segue in giro per l’Italia da ormai dieci anni.

LA RICETTA

Per preparare le Uova alla Jova, occorre montare l’albume a neve, una procedura essenziale per non far sgonfiare le uova. In seguito, bisogna aggiungere un pizzico di sale, disporre il preparato su una teglia con carta forno e formare delle nuvolette. Infine, occorre spennellare il tuorlo sbattuto in precedenza, infornare a 180 gradi per 6 minuti e gustarsi la pietanza “soffice come nuvole”.